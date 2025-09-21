Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcuları yıkan karar!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuş ve teknik direktör Okan Buruk ciddi bir şekilde eleştirilmişti. Buruk'un bu mücadele sonrası flaş bir karar aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisinin etkileri sürüyor. Perşembe akşamı Almanya'da kalan Galatasaray, İstanbul'a dönüş öncesinde Frankfurt'ta kamp yapılan otelde fitness salonunda çalıştı.

OKAN BURUK FUTBOLCULARA İZİN VERMEDİ

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un takıma izin vermediği öne sürüldü. Futbolcuların vakit kaybetmeden Konyaspor maçı hazırlıklarına başladığı aktarıldı. Dün Kemerburgaz'da toplanan Galatasaray'da morallerin bozuk olduğu kaydedildi.

