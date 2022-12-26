En az 1 ay yok! Galatasaray'da sakatlık

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Kazımcan Karataş'ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Kazımcan Karataş'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.