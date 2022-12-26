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Galatasaray'da kıran kırana antrenman

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:32
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Süper Lig lideri Galatasaray'da kıran kırana antrenman

Galatasaray'da kıran kırana antrenman
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Çift kale maçın kıran kırana geçmesi dikkat çekti.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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