Galatasaray'da kıran kırana antrenman

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Çift kale maçın kıran kırana geçmesi dikkat çekti.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.