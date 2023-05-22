Galatasaray'da sarı alarm

Şampiyonluk yarışında Ankaragücü maçına kilitlenen Galatasaray'da gözler sınırdaki futbolcularda.

Galatasaray'da sarı alarm

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'a puan kaybetmesi halinde Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek.

37. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son hafta ise Atakaş Hatayspor maçında hükmen galip sayılacak.

Sarı-kırmızılılar, Ankara'da alacağı üç puanla ezeli rakibiyle oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da, MKE Ankaragücü maçı öncesinde 6 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Bu nedenle Galatasaray'da sarı kart alarmı verildi.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, kadrodaki diğer futbolcuların da kendilerini hazır tutmalarını istedi.

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