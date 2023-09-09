Galatasaray'da sistem değişti

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Ziyech ve Zaha'yı bir an önce takıma kazandırmak, kondisyon seviyesi de takımın gerisinde olan oyuncuları lige hazırlamak için antrenman programını güncelledi. Galatasaray dün itibarıyla Milli arada çift idman düzenine geçti.

Galatasaray günü çift idmanla geçirdi. Başta Zaha, Ziyech ve Ndombele gibi yeni transferleri bir an önce takıma kazandırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, ekibiyle birlikte çalışma programını güncelledi.

Fanatik'in haberine göre mevcut kadrodaki birçok oyuncunun, takımın genel seviyesinden daha düşük kondisyonda olmasından dolayı güçlendirme antrenmanlarına başlayan Buruk, Milli ara sonuna kadar günde iki idmanla yola devam etmeyi planlıyor.

Okan hocanın hedefi, Milli futbolcular döndükten sonra, kadronun büyük çoğunluğunun hemen hemen eşit seviyede olmaları ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı yaşanmaması yönünde.





