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Okan Buruk Sivas'ta değiştirmeyecek

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik heyet, eksik futbolcuların yerini doldurmaya çalışıyor.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:36
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Galatasaray'da Sivasspor 11'i: Hücum hattı değişmeyecek

Okan Buruk Sivas'ta değiştirmeyecek
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Galatasaray, gözünü Demir Grup Sivasspor maçına çevirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, cezalı ve sakat futbolcuların yerini doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da cezasını tamamlayan Fernando Muslera, Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte kaleye dönecek.

Stoper tandeminde ise Nelsson - Abdülkerim ikilisinin görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sağ bekte Sacha Boey yer alırken, defansın solunda ise zorunlu bir değişiklik yaşanacak.

İstanbulspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın yerine Emre Taşdemir'in forma giyme ihtimali oldukça yüksek...

Galatasaray'ın bir diğer eksiği ise Lucas Torreira... Uruguaylı futbolcunun kart cezalısı olması, zorlu Sivas deplasmanı öncesi Okan Buruk'u düşündürüyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, bu bölgede Sergio Oliveira'nın yanında Midtsjö veya Berkan Kutlu'yu sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın hücum hattı ise değişmeyecek.

Kanatlarda Kerem ve Rashica, forvet arkasında Mertens'in forma giyecek.

Sarı kırmızılılarda ileri uçta ise Icardi'nin yokluğunda, Gomis görev alacak.

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zonguldak
27.12.2022 14:01
okancım bu sıralar pek ağlamıyon neden acaba,bi ara liğten cekiliyodunuz  
 
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