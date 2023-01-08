Okan Buruk'tan sürpriz karar. Derbi 11'i belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe ile bu akşam oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, futbolcularıyla bu sabah yaptığı toplantıda hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti.

Buruk, oyuncularından taraftar baskısı altında kalmamalarını isterken hakem kararlarına da itiraz etmemelerini söyledi. Buruk, derbide eksik kalmalarının büyük dezavantaj olduğunu belirterek, herkesten dikkatli olmasını istedi.

Okan Buruk, derbi öncesi 11'ini de belirledi. Bu maçta son maçların golcüsü Gomis'in yerine Icardi'nin ilk 11'de olması bekleniyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi