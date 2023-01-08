Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un derbi 11'i

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un taktiğini belirlediği ve futbolcularıyla bire bir görüşmeler yaparak ne yapacaklarını aktardığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre sarı lacivertli takım 3-5-2 dizilişiyle sahada yer alacak.

Kanatlarda Osayi Samuel ile Ferdi Kadıoğlu görev yapacak. Zajc, Arao, Crespo üçlüsü orta alanda oynarken önlerinde İrfan Can yer alacak.

Sarı lacivertli takımın 11'i şöyle olacak:

Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi-Samuel, Willian Arao, Crespo, Ferdi, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Enner Valencia'yı ise ikinci yarıda oyunun gidişine göre sahaya süreceği öğrenildi.