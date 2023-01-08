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Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un derbi 11'i

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Jorge Jesus taktiğini belirledi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 13:17
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Fenerbahçe'de son dakika

Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un derbi 11'i
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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un taktiğini belirlediği ve futbolcularıyla bire bir görüşmeler yaparak ne yapacaklarını aktardığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre sarı lacivertli takım 3-5-2 dizilişiyle sahada yer alacak.

Kanatlarda Osayi Samuel ile Ferdi Kadıoğlu görev yapacak. Zajc, Arao, Crespo üçlüsü orta alanda oynarken önlerinde İrfan Can yer alacak. 

Sarı lacivertli takımın 11'i şöyle olacak:

Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi-Samuel, Willian Arao, Crespo, Ferdi, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Enner Valencia'yı ise ikinci yarıda oyunun gidişine göre sahaya süreceği öğrenildi.  

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