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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın talebine olumsuz yanıt

Galatasaray Kulübü kurmayları derbide protokol tribünü için 30 kişilik talepte bulunsa da Fenerbahçe idarecileri bu talebe olumlu yanıt vermedi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 16:27
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Yer ayrılmadı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a olumsuz yanıt

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın talebine olumsuz yanıt
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Galatasaray'da dev derbi öncesi kurmaylar, Fenerbahçe'den protokol tribününde ek kontenjan talebinde bulundu.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar 15+1 kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istedi. Fenerbahçe Kulübü'nün idarecileri bu teklife olumlu bir geri dönüş yapmadı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Sarı-Kırmızılılara 15+1 (başkan) kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri ile beraber Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur maçı statta izleyecekler.

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