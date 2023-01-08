8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan şaşkınlık yaratan karar. Jesus apar topar kadroyu değiştirdi

Okan Buruk'tan şaşkınlık yaratan karar. Jesus apar topar kadroyu değiştirdi

Türkiye Okan Buruk'un şaşkınlık yaratan ilk 11'ini konuşuyor.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 18:28
Takip Et

Galatasaray teknik direktörü

Okan Buruk'tan şaşkınlık yaratan karar. Jesus apar topar kadroyu değiştirdi
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor. Bu derbi öncesi açıklanan ilk 11'de Okan Buruk'un kararı şaşkınlık yarattı.

Galatasaray sahada; ''Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Barış'' ilk 11'i ile yer alacak.

Kadroda, Torreira, Gomis, Juan Mata, Icardi gibi yıldızların yer almaması taraftarları çıldırttı. Okan Buruk'un bu kararına birçok taraftar tepki gösterdi.

Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi gerçekleştirdiği antrenmandan fotoğraf paylaştı. Ardından taraftarlardan gelen yoğun tepki üzerine bu paylaşımı silmişti. 

Fenerbahçe ise sahaya ''Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi-Samuel, Willian Arao, Crespo, Ferdi, Rossi, King, Batshuayi'' 11'i ile çıkacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
3
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
4
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
5
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
6
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
7
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Artvin'de 78 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Artvin'de 78 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Artvin'de 78 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Eskişehir Otogarı çalışanlardan 'Üşüyoruz' eylemi
﻿Eskişehir Otogarı çalışanlardan 'Üşüyoruz' eylemi
﻿Eskişehir Otogarı çalışanlardan 'Üşüyoruz' eylemi
﻿Ukrayna-Rusya arasında esir takası
﻿Ukrayna-Rusya arasında esir takası
﻿Ukrayna-Rusya arasında esir takası
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.