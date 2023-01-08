Okan Buruk'tan şaşkınlık yaratan karar. Jesus apar topar kadroyu değiştirdi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor. Bu derbi öncesi açıklanan ilk 11'de Okan Buruk'un kararı şaşkınlık yarattı.

Galatasaray sahada; ''Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Barış'' ilk 11'i ile yer alacak.

Kadroda, Torreira, Gomis, Juan Mata, Icardi gibi yıldızların yer almaması taraftarları çıldırttı. Okan Buruk'un bu kararına birçok taraftar tepki gösterdi.

Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi gerçekleştirdiği antrenmandan fotoğraf paylaştı. Ardından taraftarlardan gelen yoğun tepki üzerine bu paylaşımı silmişti.

Fenerbahçe ise sahaya ''Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi-Samuel, Willian Arao, Crespo, Ferdi, Rossi, King, Batshuayi'' 11'i ile çıkacak.