Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlarken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Aslan'da 2022-2023 sezonu başında takıma katılan Yusuf Demir için ayrılık kararı çıktı.

YUSUF DEMİR GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Galatasaray'da bu sezon hiç süre bulamayan Yusuf Demir'in bileti kesildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için yönetim ve Okan Buruk'un ayrılık konusunda aynı fikirde birleştiği kaydedildi.

Ayrıca sarı-kırmızılıların gelecek her türlü teklife de sıcak bakacağı aktarıldı.