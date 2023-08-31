Galatasaray’da torpil skandalı ortaya çıktı. Ayhan Akman taktik değiştirtti

Uğur Karakullukçu canlı yayın sırasında Galatasaray'da Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ın ilk 11'de oynaması için U19 takımının taktik değiştirdiğini iddia etti. İddia sonrası Ayhan Akman canlı yayında Karakullukçu'yu aradı.

Galatasaray’da torpil skandalı ortaya çıktı. Ayhan Akman taktik değiştirtti

Uğur Karakullukçu kendi Youtube kanalında düzenlediği canlı yayın sırasında Galatasaray alt yapısında bazı oyunculara ayrımcılık yapıldığını söyledi.

"HAMZA AKMAN İLK 11'DE ÇIKSIN DİYE 4-6-0 ÇIKTI"
Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ın ilk 11'de oynaması için U19 takımının taktik değiştirdiğini iddia eden Karakullukçu, "U19 Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı U19 finaline Hamza Akman, ilk 11'de çıksın diye 4-6-0 çıktı. Açın maçı izleyin. Hamza Akman oynasın diye forvetsiz çıktı Galatasaray yenildi Başakşehir'e. Altyapıda ayrıcalıklı futbolcu olmaz! Hamza'yı da seviyorum" dedi.

CANLI YAYINDAYKEN ARADI
Bu iddialar sonrası Ayhan Akman, Karakullukçu'yu canlı yayın yaptığı sırada aradı. Eski futbolcu, Karakullukçu'ya yayını bitirdikten sonra kendisini aramasını söyledi.

"KİMSENİN HAKKINI YEDİRMEK İSTEMEM"
Ayhan Akman telefonda görüştükten sonra konuşulanları aktaran Uğur Karakullukçu, "Arkadaşlar, bizzat aktif futbolcu beni arayıp haddini aştığında bile (Yasin Öztekin) çıkıp ulusal TV'de bunu anlatmış birisiyim. Kimseden çekinmem. Ayhan Akman benzer bir şey yapsa anlatırdım ama hocayla yaptığımız konuşma asla böyle değildi, en ufak bir saygısızlık da yoktu. Ayhan hoca, altyapıdaki oyuncuların A takım kampına götürülmesi için çalıştığından bahsetti, detayları anlattı, konuyla ilgili en fazla söylediği şey üzüldüğü ve kırıldığı oldu. Kimsenin hakkını yedirmek istemem, aramasının yayına denk gelmesi talihsizlik, onun dışında sorun yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray U19 teknik direktörü Hakan Balta ve Ayhan Akman sarı-kırmızılılarda beraber forma giymişlerdi.

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