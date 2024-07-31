Galatasaray'da Yunus Akgün depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Yunus Akgün depremi

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Yunus Akgün Arda Turan ile anlaştı.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Eyüpspor’da transfer harekatı son sürat devam ediyor.

Pek çok önemli isme imzayı attıran Eflatun Beyazlılar şimdi de kancayı Galatasaray’ın genç yıldızına attı.

ARDA TURAN İKNA ETTİ

Eyüpspor yönetimi Arda Turan’ın muhakkak takımda görmek istediği Yunus Akgün’ü kiralamak için sarı-kırmızılılarla temasa geçti.

Oyuncu ile bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan’ın Eyüpspor’a gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYORDU

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Yunus Akgün’ün takımda kalmasını isterken oyuncunun transferde kolaylık istemesi üzerine işler karıştı.

Sarı-kırmızılılar nihai kararını önümüzdeki günlerde verecek.

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