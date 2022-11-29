Karagümrük Feghouli'yi duyurdu

Karagümrük, son olarak Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

''Sofiane Feghouli Karagümrük’te! 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.