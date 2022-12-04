Karagümrük'te flaş ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te flaş bir ayrılık yaşandı.

İstanbul temsilcisi, futbolcusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-siyahlı forma ile toplamda 43 maça çıkan Erkin, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Erkin Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına kadar çıktığı 12 karşılaşmada 6 asist yaparak asist krallığı sıralamasında zirvede yer aldı.