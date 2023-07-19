Galatasaray'dan Bayern Münih'in yıldızına kanca

Kadrosunu güçlendirerek yeni sezonda Avrupa’da başarı yakalamak isteyen Galatasaray yönetimi orta sahaya takviye için rotayı Almanya’ya çevirdi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Fanatik’in haberine göre, Galatasaray, Bayern Münih’in kadroda düşünmediği Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer için girişimlere başladı. Futbolcunun menajeri ile bir dizi görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar pazarlıklarda büyük mesafe kaydetti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİF EDİLECEK

Sabitzer için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı planlayan Galatasaray yönetimi, Alman ekibinin bu teklifi kabul etmemesi durumunda düşük bir bonservis bedelinde bulunacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TA İSTİYORDU

Alman basınından Sport24 ise geçtiğimiz günlerde bir diğer Süper Lig ekibi olan Beşiktaş'ın Sabitzer için girişimlerde bulunduğu açıklamıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Premier Lig ekibi Manchester United'a kiralanan Marcel Sabitzer, burada çıktığı 18 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.