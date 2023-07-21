Galatasaray'ın Emre Kılınç kararı belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç'ın Galatasaray'da ki geleceği belli oldu.

Galatasaray'ın Emre Kılınç kararı belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekibi Ankaragücü’nde kiralık olarak geçirdikten sonra kulübü Galatasaray’a geri dönen Emre Kılınç hakkında son karar verildi.

PERFORMANSI YETERLİ BULUNMADI
Fanatik’te yer alan habere göre, kamp döneminde de teknik direktör Okan Buruk’un beklentilerini karşılayamayan Emre Kılınç’ın Galatasaray’ın gelecek sezon için planlarında yer almadığı öğrenildi.

ZORLUK ÇIKARTILMAYACAK
Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan deneyimli futbolcunun ayrılışında ne oyuncunun ne de kulübün herhangi bir zorluk çıkarması ise beklenmiyor.

SÜPER LİG EKİPLERİ DEVREDE
Başta Başakşehir olmak üzere Süper Lig’den pek çok takımın Emre Kılınç için devrede olduğu da gelen haberler arasında.

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