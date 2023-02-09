Volkan Demirel'e Galatasaray'dan destek: GS TV için bağlandık

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgeye destek için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Hatay'da yaşanan felaket sonrası ilk günden beri seferber olan Volkan Demirel'i aradıklarını söyledi.

Morova Play Spor'da yaptığı açıklamada; "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. GSTV yayınına bağlanması için de Volkan Demirel'i aradık. Aslına birlik içinde olmamamız için bir neden yok, belki bu olay bizi daha da bütünleştirecek." dedi.