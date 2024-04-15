Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'gerçek 5 yıldız' göndermesi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'gerçek 5 yıldız' göndermesi
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Alanyaspor maçının ardından şampiyonluk yarışı ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Galatasaray, Alanyaspor engelini 4-0'la geçti, liderliğini devam ettirdi. Sarı-Kırmızılı ekip bu galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir virajı da geride bıraktı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla kıyasıya bir şampiyonluk yarışında oldukları ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Metin Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimize saygı göstererek 105 puanla, rekor bir puanla şampiyon olup 5. yıldızı takarak taraftarlarımızla şampiyonluğu kutlayacağız. Hedefimiz bu."

"37. haftaya kadar lider devam edeceğiz ve orada da bunu perçinleyip şampiyon olacağız. 6 tane çok önemli bir maç var. Rakibimiz ve biz çok güçlüyüz. İki favori takım rakiplerine 30 puan fark takıp devam ediyor. Güzel bir mücadele oluyor. Umarım Galatasaray kazana kazana devam eder ve şampiyon olup 5. yıldıza doğru gideriz."

"Önemli olan sadece yarıştığımız Fenerbahçe değil. Fenerbahçe dışında 5 değerli rakiple oynayacağız. Herkesin emeği, alın teri kıymetli. Hedefimiz ve hayalimiz kazanıp şampiyon olmak."

"Derbiyi yabancı hakemin yönetmesini ister misiniz?"

"Bizim yönetim kurulumuz yarın ve çok taze bir konu. Bu işin sorumlusu Erden Timur. Ona sormanızda fayda var. Biz yönetim kurulu olarak keyifle takımı izlemeye devam ediyoruz. Umut ediyorum ki gelecek sezon da şampiyon olarak gerçek 5 yıldızı takmak istiyoruz."

"Ben son maça kadar bu yarışın devam edeceğini düşünüyorum. Biz kıymetli rakiplerimizle kıymetli maçlar oynuyoruz. Her maç zor. Onun için bir tahmin yürütmek müneccimlik olur. Önümüzdeki altı rakipten biri Fenerbahçe. Küme düşme hattında olan Pendikspor... Hepsi değerli takımlar. Ümit ediyorum ki sezon sonunda şampiyon biz olacağız."

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