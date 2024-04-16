Galatasaray'ın 105 puan planı. Metin Öztürk açıkladı

Kaynak: AA
Galatasaray'ın 105 puan planı. Metin Öztürk açıkladı
Alanyaspor galibiyeti sonrası konuşan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluğa inandıklarını söyledi.

Öztürk, Alanya Oba Stadı'nda oynanan Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de lider olarak yollarına devam ettiklerini belirten Öztürk, altı önemli maç daha oynayacaklarını vurguladı.

105 PUAN HEDEFİ

Öztürk, şampiyonluk yolunda en yakın takipçileri Fenerbahçe ile mücadelelerini güzel olarak nitelendirerek, "Yönetim kurulu olarak keyifle maçımızı seyrettik. Net bir skorla yolumuza devam ediyoruz. Umarım Galatasaray kazana kazana devam eder, biz de 105 puanla, rekor bir puanla şampiyon olur, beşinci yıldıza doğru son hamleyi yaparız diyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAYALİMİZ BU"

Kalan maçlarında Fenerbahçe'yle de karşılaşacaklarını hatırlatan Öztürk, "Herkesin emeği kıymetli, alın teri kıymetli. Onun için rakibe saygı göstererek, kalan altı maçımızı da kazanıp, sezon sonunda taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlayacağız. Hedefimiz ve hayalimiz bu." dedi.

Öztürk, son maça kadar şampiyonluk yarışının devam edeceğini düşündüğünü vurgularken, "Bugün ilk devre çok zorlandık. Yani onun için bir tahmin yürütmek, müneccimlik olur. Önümüzdeki altı rakipten bir tanesi Fenerbahçe. Önümüzde Pendikspor var küme düşme hattında. Adana Demirspor, Konyaspor maçları var. Bunların hepsi kıymetli rakipler. Ümit ediyorum ki sezon sonunda Galatasaray şampiyon olacak. Taraftarımızın sesini duyuyorsunuz. Hepimiz inandık. Bu inancın sonu bilsinler ki mutluluk olacak." diye konuştu.


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