Galatasaray'dan flaş Kaan Ayhan gelişmesi. Geleceği belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ön elemeler nedeniyle sezonu erken açacak Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda ilk imzayı Kaan Ayhan'a attırıyor.

BONSERVİSİ ALINACAK

NTV'de yer alan habere göre, Galatasaray ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini alacak. Milli futbolcuyu, 400 bin euroya kiralayan sarı-kırmızılılar, 2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.

1 GOL ATTI

Bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, sarı-kırmızılı formayla 6 maça çıktı. Ayhan bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.