Galatasaray'dan flaş karar

Galatasaray'ın İngiltere'nin Tottenham takımından kiraladığı Tanguy Ndombele ile ilgili alınan karar belli oldu.

Tanguy Ndombele, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılmıştı. Bir yıl için 3 milyon euroya imza atan Ndombele'nin sözleşmesinde 15 milyon euroya satın alma maddesi bulunuyor. Ancak bunun zorunlu olmadığı, sarı kırmızılı kulübün istemesi halinde devreye sokulacağı da sözleşmede belirtiliyor.

Fazla kilolarını bir türlü atamayan, teknik direktör Okan Buruk'un uyarılarına rağmen takım disiplinine uymayan Fransız oyuncu, Bayern Münih maçından sonra verdiği hamburger siparişi ile de kriz yaratmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un bu futbolcunun devre arasında gönderilmesini, yerine transfer yapılmasını istediği öğrenildi.

Yönetimin de bunun üzerine arayışlarına başladığı belirtildi.



