Galatasaray'dan flaş karar

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un isteği ile yıldız oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan flaş karar

Galatasaray'ın İngiltere'nin Tottenham takımından kiraladığı Tanguy Ndombele ile ilgili alınan karar belli oldu.

Tanguy Ndombele, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılmıştı. Bir yıl için 3 milyon euroya imza atan Ndombele'nin sözleşmesinde 15 milyon euroya satın alma maddesi bulunuyor. Ancak bunun zorunlu olmadığı, sarı kırmızılı kulübün istemesi halinde devreye sokulacağı da sözleşmede belirtiliyor.

Fazla kilolarını bir türlü atamayan, teknik direktör Okan Buruk'un uyarılarına rağmen takım disiplinine uymayan Fransız oyuncu, Bayern Münih maçından sonra verdiği hamburger siparişi ile de kriz yaratmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un bu futbolcunun devre arasında gönderilmesini, yerine transfer yapılmasını istediği öğrenildi.

Yönetimin de bunun üzerine arayışlarına başladığı belirtildi.


Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de Gündem
'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de
Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlandı
Bayern Münih'e büyük şok. Yılın sürprizi Spor
Bayern Münih'e büyük şok. Yılın sürprizi
Manchester United'ı fena çarptılar. Fark yedi Spor
Manchester United'ı fena çarptılar. Fark yedi
Rekabet Kurulu'na yeni başkan atandı Gündem
Rekabet Kurulu'na yeni başkan atandı
3 bin 500 yıllık gizemli keşif: Mısır'da 'ölüler kitabı' bulundu Bilim
3 bin 500 yıllık gizemli keşif: Mısır'da 'ölüler kitabı' bulundu