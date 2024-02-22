Galatasaray'dan flaş karar. Yer yerinden oynayacak, Trabzonspor ne yapacak?

Galatasaray, 37 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın yerine yeni kaleci için çalışmalara başladı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, dünkü basın toplantısında sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera ile devam etmek istediklerini açıklamıştı.

Ancak ünlü file bekçisinin en fazla bir yıl daha oynayabileceği, Galatasaray'ın da şimdiden düğmeye bastığı öğrenildi.

İddiaya göre Galatasaray'ın kararı Trabzonsporlu Uğurcan Çakır.

Sarı kırmızılıların Uğurcan Çakır'ın dolaylı da olsa durumunu sorguladığı belirtildi. Milli kalecinin Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı, ancak Trabzonspor'la olan sözleşmesi için yönetiminden izin istemeyi planladığı ifade edildi.

Trabzonspor yönetiminin böyle bir teklif gelmesi halinde ne yapacağı merakla bekleniyor.

Bordo mavili kulübün yüklü miktarda bonservis bedeli talep edebileceği ileri sürülüyor.

