Galatasaray'ın şampiyon yıldızı tutunamadı

Brezilya ekibi Internacional, tecrübeli orta saha oyuncusunu iki yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten verilen bilgide "Portekiz, İngiltere, Türkiye, İspanya ve Brezilya. Fernando hangi ülkede oynarsa oynasın ışıldıyordu" denildi.
36 yaşındaki oyuncu en son İspanya'da Sevilla'da oynuyordu.
16 yıl Avrupa'da (Porto, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla) forma giyen yıldız futbolcu tam 18 kupa kazandı.
36 yaşındaki oyuncu, Brezilya A Milli Takımı'nda hiç forma giymedi.
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