Galatasaray'ın şampiyon yıldızı tutunamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın şampiyon yıldızı tutunamadı
Galatasaray'da iki defa Süper Lig şampiyonluğu gören Brezilyalı orta saha Fernando Reges vatanına geri döndü.

Brezilya ekibi Internacional, tecrübeli orta saha oyuncusunu iki yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten verilen bilgide "Portekiz, İngiltere, Türkiye, İspanya ve Brezilya. Fernando hangi ülkede oynarsa oynasın ışıldıyordu" denildi.

fernando-sevilla-1590756828-39997.jpg

36 yaşındaki oyuncu en son İspanya'da Sevilla'da oynuyordu.

16 yıl Avrupa'da (Porto, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla) forma giyen yıldız futbolcu tam 18 kupa kazandı.

36 yaşındaki oyuncu, Brezilya A Milli Takımı'nda hiç forma giymedi.

İlgili Haberler
Galatasaray'ın eski golcüsü itiraf etti: Alabilirdik
Galatasaray'dan flaş karar. Yer yerinden oynayacak, Trabzonspor ne yapacak?
Sparta Prag Galatasaray. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray nasıl tur atlar?
Galatasaray'da flaş gelişme. Okan Buruk Sparta Prag maçı öncesi müjdeyi verdi
Galatasaray'dan flaş açıklama. Rakipler bizim sayemizde Avrupa'da oynuyor
Son Haberler
İşte Malta eriğinin inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
İşte Malta eriğinin inanılmaz yararları
Emekli maaşıyla neler almış neler! Değerini duyanlar şaşırıyor Gündem
Emekli maaşıyla neler almış neler! Değerini duyanlar şaşırıyor
Ünlü süpermarket kepenk indiriyor. Gerekçe ne iflas ne de konkordato Dünya
Ünlü süpermarket kepenk indiriyor. Gerekçe ne iflas ne de konkordato
Kalp damarlarını silip süpüren meyve ortaya çıktı. Bu meyveyi tüketince kolesterol dibi görüyor Sağlık
Kalp damarlarını silip süpüren meyve ortaya çıktı. Bu meyveyi tüketince kolesterol dibi görüyor
Fatih Portakal canlı yayında Devlet Bahçeli'ye ateş püskürdü. Elindeki poşeti gösterip 'Sanki yapabilecek' dedi Gündem
Fatih Portakal canlı yayında Devlet Bahçeli'ye ateş püskürdü. Elindeki poşeti gösterip 'Sanki yapabilecek' dedi
Isıramadığın eli öp başına koy atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Isıramadığın eli öp başına koy atasözünün anlamı nedir?
Ortalama evlilik yaşı 22 yılın zirvesinde Ekonomi
Ortalama evlilik yaşı 22 yılın zirvesinde