Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın maçına flaş atama

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Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın maçına flaş atama
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu; Trendyol Süper Lig'in 27. hafta hakemlerini açıkladı.

Hakemler dijital atama yöntemiyle belirlendi.

Lider Galatasaray'ın; 26 Şubat Pazartesi günü Antalyaspor ile RAMS Park'ta oynayacağı karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

27. HAFTA HAKEMLERİ ŞÖYLE

23 ŞUBAT CUMA
20.00 Samsunspor-Rizespor: Murat Erdoğan

24 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Kayerispor-Ankaragücü: Turgut Doman
16.00 Gaziantep FK-Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Konyaspor-Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın

25 ŞUBAT PAZAR
13.30 Sivasspor-Pendikspor: Burak Pakkan
16.00 Karagümrük-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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