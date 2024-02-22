Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın maçına flaş atama

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu; Trendyol Süper Lig'in 27. hafta hakemlerini açıkladı.
Hakemler dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Lider Galatasaray'ın; 26 Şubat Pazartesi günü Antalyaspor ile RAMS Park'ta oynayacağı karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
27. HAFTA HAKEMLERİ ŞÖYLE
23 ŞUBAT CUMA
20.00 Samsunspor-Rizespor: Murat Erdoğan
24 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Kayerispor-Ankaragücü: Turgut Doman
16.00 Gaziantep FK-Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Konyaspor-Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın
25 ŞUBAT PAZAR
13.30 Sivasspor-Pendikspor: Burak Pakkan
16.00 Karagümrük-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
26 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen