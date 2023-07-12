Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca

Bu sezon yaşadığı şampiyonluk sonrası Avrupa’da başarı yakalamayı kendisine hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılılar’da transfer çalışmaları devam ederken başkanvekili Erden Timur’un İngiltere’de flaş bir isimle görüştüğü ortaya çıktı.

"ÇEVRİLEMEYECEK KADAR İYİ"

İngiltere basınından Daily Mail’in haberine göre, geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye giden Erden Timur burada Liverpool’un yıldız orta sahası Thiago Alcantara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde ayrıca Erden Timur’un oyuncu için yaptığı teklif hakkında “çevrilemeyecek kadar iyi” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle pek fazla forma şansı bulamayan Thiago Alcantara bu sezon Liverpool formasıyla 28 maça çıkarken bu maçlarda 1 asist kaydetti.