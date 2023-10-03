Galatasaray'dan Manchester United karşısında tarihi zafer. İngiltere sustu kaldı

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United deplasmanına çıktı.
Muhteşem bir geri dönüşle mücadeleyi 3-2 kazanan Cimbom, gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Manchester United'ın golleri 17' ve 67'de Rasmus Hojlund'dan gelirken, Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı.
İngiliz ekibinde Casemiro 77. dakikada kırmızı kart görürken, Galatasaray'da Mauro Icardi 78. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 4'e yükseltti ve grupta ikinciliğe yükseldi.
Manchester United ikinci maçında da galibiyet alamadı ve 0 puanda kaldı.
BAYERN KOPENHAG'I 2-1'LE GEÇTİ
Bayern Münih ise Kopenhag'ı 2-1 devirdi ve 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.