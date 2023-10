Titre Avrupa karşında Galatasaray var. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

İşte Galatasaray bu.

İşte Avrupa aslanı bu.

Kim ne derse desin Galatasaray Avrupa'da bir başka.

Genlerinde Avrupalılık var.

Rakip kim olursa olsun, fark etmiyor.

Sonuna kadar direniyor, asla teslim olmuyor.

Kazanmak için terini son damlasına kadar akıtıyor.

Ve kazanıyor.

Old Trafford'ta, Manchester United gibi bir dünya markasının karşısında bu zaferi elde etmek her baba yiğitin harcı değil.

Galatasaray bunu başarıyor.

Üstelik iki kez yenik duruma düşmesine rağmen.

Bu sezon Galatasaray'ın en büyük dezavantajı hücumdayken topu kaptırınca savunmasının dağınık ve az adamla yakalanmasıydı.

İki kez yenik duruma düşmesinin nedeni bu zaafıydı.

Hojlund'un attığı iki gol bu zaaftandı.

Ancak İngilizler Galatasaray'ın esir düşmesine rağmen asla teslim olmayacağını geçmişten biliyordu.

Bilmelerine rağmen güçleri durdurmaya yetmedi.

Galatasaray'ın da durmaya hiç niyeti yoktu.

Asla mücadeleden vazgeçmediler.

Zaha, Kerem ve İcardi müthiş gollerle Manchester'ı Old Trafford'a gömdüler.

İcardi'nin kaçırdığı penaltı da cabası.

Galatasaray hırsı, inancı, mücadelesi ve golleriyle muhteşem bir zafere imza attı.

Her alanda bastı.

Rakibinden hiç geri kalmadı, hatta üstünlük sağladı.

Bakın istatistiklere göreceksiniz.

3 gol attı, daha fazlasını atabilirdi.

Bu galibiyet şampiyonlar liginde gruptan çıkmanın anahtarıdır.

Bu zafer yeni zaferlerin habercesidir.

Tebrikler Galatasaray.

Tebrikler aslanlar.

Yüreklerinizden öpüldünüz.