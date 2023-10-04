Galatasaray'ın Manchester United galibiyetinden kazandığı para belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 2. Karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray İngiliz devi Manchester United’a konuk oldu.

2.8 MİLYON EURO GALİBİYET PRİMİ KAZANDILAR

Rakibini Old Trafford’da 3-2’lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar UEFA’dan 2.8 milyon Euro galibiyet primi almaya hak kazandı. İlk maçta alınan Kopenhag beraberliği sonrası 30 bin Euro kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne ayak bastı parası olarak da 15 milyon 640 bin Euro almıştı.

TOPLAM 19 MİLYON EURO ALDILAR

Galatasaray böylece Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası Kopenhag beraberliği ve Manchester United galibiyeti sonrası şimdiden kasasına 19.37 milyon Euro koymuş oldu.