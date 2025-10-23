Galatasaray, Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan idmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ın son durumuna dair açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! "Zorlanma ve kanama tespit edilmiştir" - Resim : 2

İşte Galatasaray tarafından yapılan o açıklama;

"Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır."

