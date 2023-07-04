Galatasaray'dan ters köşe Icardi yerine o isimle anlaşıldı

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarından önce bir forvet transfer etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim Mauro Icardi'nin transferi için yapılan görüşmelerin uzaması üzerine Fiorentina'dan Luka Jovic ile prensipte anlaşmaya vardı.

Galatasaray'dan ters köşe Icardi yerine o isimle anlaşıldı

Şampiyon Galatasaray’da forvet belirsizliği devam ediyor. Geçen sezonun yıldız golcüleri Mauro Icardi’nin takımı PSG’ye dönüşü ve Bafetimbi Gomis’in takımdan ayrılması ile birlikte bir anda golcü kıtlığı yaşayan sarı-kırmızılılar’da hedef Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları başlamadan bir forvet transferi gerçekleştirmek. Her ne kadar bu pozisyon için ilk aday geçen sezonun kahramanı Mauro Icardi olsada yönetim oyuncu ve kulübüyle süren görüşmelerin uzaması nedeniyle Arjantinli golcünün yanı sıra elemelerden önce bir forvet daha transfer etmek istiyor.

PRENSİPTE ANLAŞILDI
Fanatik’te yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi, Serie A ekiplerinden Fiorentina’da forma giyen Luka Jovic’in menajeriyle İstanbul’da gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde iki tarafın prensipte anlaştığı belirtilirken, Sırp golcünün yıllık 2.5 milyon Euro maaşa tamam dediği iddia edildi.

7 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Bu gelişmenin üzerine oyuncunun kulübü Fiorentina ile bonservis görüşmelerine başlayan sarı-kırmızılılar bu transfer için 7 milyon Euro’yu gözden çıkarırken İtalyan ekibine 1 Milyon Euro’su peşin kalan 6 milyon Euro ise 3 yıllık vadelerle ödemeyi teklif etti.

PERFORMANSI
Luka Jovic bu sezonun başında Real Madrid’den bonservissiz bir şekilde çizme ekibine transfer olmuş ve burada forma giydiği 50 maçta 13 gol 5 asist kaydetti.

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