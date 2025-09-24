Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. Cimbom'da bu mücadele öncesi en çok merak edilen konuların başında hiç kuşkusuz sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in forma giyip, giyemeyeceğiydi.

Nijeryalı golcünün durumu netlik kazandı.

VICTOR OSIMHEN ALANYASPOR KARŞILAŞMASINDA DA YOK!

Parçalı formayı üç maçtır sakatlığı nedeniyle giyemeyen Victor Osimhen'in Alanyaspor mücadelesinde sahada olmayağı kaydedildi. 27 yaşındaki deneyimli oyuncunun hedefinin Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak olan Liverpool mücadelesinde forma giymek olduğu öne sürüldü.

