Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!

Galatasaray'da Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Alanyaspor mücadelesi hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken sarı-kırmızılılar için olumsuz bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen'in durumu netleşti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. Cimbom'da bu mücadele öncesi en çok merak edilen konuların başında hiç kuşkusuz sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in forma giyip, giyemeyeceğiydi.

Nijeryalı golcünün durumu netlik kazandı.

Maça saatler kala Dinamo Zagreb'ten gündemi yerle bir edecek açıklama! Fenerbahçe taraftarı ayağa kalktı: İhanetMaça saatler kala Dinamo Zagreb'ten gündemi yerle bir edecek açıklama! Fenerbahçe taraftarı ayağa kalktı: İhanet

u.jpeg

Anderson Talisca'da beklenen oldu! Brezilya basını son dakika olarak duyurdu: Fenerbahçe'de ayrılıkAnderson Talisca'da beklenen oldu! Brezilya basını son dakika olarak duyurdu: Fenerbahçe'de ayrılık

VICTOR OSIMHEN ALANYASPOR KARŞILAŞMASINDA DA YOK!

Parçalı formayı üç maçtır sakatlığı nedeniyle giyemeyen Victor Osimhen'in Alanyaspor mücadelesinde sahada olmayağı kaydedildi. 27 yaşındaki deneyimli oyuncunun hedefinin Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak olan Liverpool mücadelesinde forma giymek olduğu öne sürüldü.

Yok artık Arda Güler! İspanya'da ortalığı yıktı: Bütün ülke onu konuşuyorYok artık Arda Güler! İspanya'da ortalığı yıktı: Bütün ülke onu konuşuyor

Jose Mourinho'nun dünyası yerle bir oldu! Fenerbahçeliler bayram etti: Hayatının şokunu yaşadıJose Mourinho'nun dünyası yerle bir oldu! Fenerbahçeliler bayram etti: Hayatının şokunu yaşadı

Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!

Son Haberler
PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!
PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!
'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'
'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
Gürel Tekin'den kongre açıklaması!
Gürel Tekin'den kongre açıklaması!