Maça saatler kala Dinamo Zagreb'ten gündemi yerle bir edecek açıklama! Fenerbahçe taraftarı ayağa kalktı: İhanet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maça saatler kala Dinamo Zagreb'ten gündemi yerle bir edecek açıklama! Fenerbahçe taraftarı ayağa kalktı: İhanet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Bu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Hırvat ekibinin teknik direktörü Mario Kovacevic, gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Kovacevic, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Girona'da kiralık olarak forma giyen Dominik Livakovic ile konuştuğunu söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Bu maç öncesi, Zagreb ekibinden çarpıcı açıklamalar geldi. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, sarı-lacivertlilerin analizini yaparken Dominik Livakovic ile görüştüklerini etti.

MARIO KOVACEVIC'TEN FENERBAHÇE İLE İLGİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, "Fenerbahçe maçı teknik direktörlük hayatımdaki en büyük maç olacak. Biz de takım olarak çok iyiyiz, heyecanlıyız ve yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Anderson Talisca'da beklenen oldu! Brezilya basını son dakika olarak duyurdu: Fenerbahçe'de ayrılıkAnderson Talisca'da beklenen oldu! Brezilya basını son dakika olarak duyurdu: Fenerbahçe'de ayrılık

iiiii.gif

Yok artık Arda Güler! İspanya'da ortalığı yıktı: Bütün ülke onu konuşuyorYok artık Arda Güler! İspanya'da ortalığı yıktı: Bütün ülke onu konuşuyor

"LIVAKOVIC VE ZUFIC İLE KONUŞTUK"

"Livakovic ile konuştuk. Sandro Zufic ile konuştuk. O Mourinho ile çalıştı. Her detaya bakıyoruz. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik, net bir planımız var." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Kovacevic'in bu açıklamaları sonrası sosyal medyada adeta ortalık ayağa kalktı. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada hesaplarından Dominik Livakovic ve Sandro Zufic'e sert tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar Livakovic'i 'Fenerbahçe'ye büyük ihanet' ile suçladı.

Voleybol tarihimizin en önemli maçına çıkıyoruz! Filenin Efeleri yarı final için Polonya karşısındaVoleybol tarihimizin en önemli maçına çıkıyoruz! Filenin Efeleri yarı final için Polonya karşısında

Jose Mourinho'nun dünyası yerle bir oldu! Fenerbahçeliler bayram etti: Hayatının şokunu yaşadıJose Mourinho'nun dünyası yerle bir oldu! Fenerbahçeliler bayram etti: Hayatının şokunu yaşadı

Kanarya Avrupa'da vitrine çıkıyor! İşte Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...Kanarya Avrupa'da vitrine çıkıyor! İşte Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...

Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!

Son Haberler
Fenerbahçe en değerli takımlar arasına girdi
Fenerbahçe en değerli takımlar arasına girdi
Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (24 Eylül 2025)
Dolar ve euro ne kadar?
Hastane koridorlarında dehşet saçtı! Kahramanmaraş'ta görüntüler kan dondurdu! Ayrıldığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü
Hastane koridorlarında dehşet saçtı!
Dünya devi markalardan büyük adım: Anlaşma imzalandı!
Dünya devi markalardan büyük adım: Anlaşma imzalandı!
Borsa günün ilk yarısında geriledi (24 Eylül 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi