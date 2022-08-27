Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu açıklandı: Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de 4. haftanın dev maçı yarın akşam Trabzon'da Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzon'a götüreceği 22 kişilik kadroyu açıkladı. Kadroya 7 futbolcu alınmadı.
Galatasaray'ın Trabzon kafilesindeki futbolcular şunlar:
Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey.
Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan ise kadroda yer almadı.
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