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Afet bölgesine 33. tır yola çıktı: Galatasaray açıkladı

Galatasaray Kulübü, 33. yardım tırının afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 23:16
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Galatasaray'ın 33. tırı yola çıktı

Afet bölgesine 33. tır yola çıktı: Galatasaray açıkladı
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Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"33. yardım tırımız AFAD Başkanlık ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı. Sonsuz destekleriniz neticesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."

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