﻿Afet bölgesine 33. tır yola çıktı: Galatasaray açıkladı

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
"33. yardım tırımız AFAD Başkanlık ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı. Sonsuz destekleriniz neticesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."
Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
"33. yardım tırımız AFAD Başkanlık ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı. Sonsuz destekleriniz neticesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."
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