Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi!

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı yönünde iddialar çıkan Ybes Bissouma için bir kez daha devreye girdi.

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinin ardından yeni bir orta saha takviyesi için harekete geçti. Kanarya, Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE YVES BISSOUMA İÇİN YENİDEN DEVREDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Bissouma'nın son durumu hakkında araştırma yapıyor.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

