Tazminatör! Jose Mourinho yine cebini doldurdu

Kariyerinde birçok büyük başarıya imza atan Jose Mourinho'nun gönderilişleri de her zaman olaylı oldu. Fenerbahçe'den ayrılığıyla birlikte kariyerinde 7. kez kovulan deneyimli çalıştırıcı, bu süreçlerde aldığı yüksek tazminatlarla da adından söz ettirdi. Chelsea'den 2 kez, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma ve son olarak Fenerbahçe ayrılıklarının ardından Mourinho'nun kasasına toplam 102 milyon euro girdi.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN 9 MİLYON EURO ALACAK

Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının faturası 9 milyon euroyu buldu. Yapılan özel anlaşmaya göre Portekizli çalıştırıcı başka bir takımda görev alsa bile bu ücret Sarı-Lacivertliler tarafından ödenecek. Ayrıca Jose Mourinho'nun teknik ekibine de yaklaşık 3 milyon euroluk bir tazminat ödenmesi bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi, görüşmelerin ardından bu ödemeleri kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor.

EN YÜKSEK TAZMİNAT MANCHESTER UNITED'DAN

Jose Mourinho, daha önce görev yaptığı kulüplerden de yüksek tazminatlar kazanmıştı. 2007 yılında İngiliz devi Chelsea'den 20.9 milyon euro, 2013'te İspanyol devi Real Madrid'den 19.7 milyon euro, 2015'te ikinci Chelsea döneminden 9.6 milyon euro, 2018 yılında Manchester United'dan 22 milyon euro, 2021'de Tottenham'dan 17.4 milyon euro ve son olarak 2024'te İtalya Serie A ekibi Roma'dan 3.5 milyon euro tazminat almıştı.

