Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
Son olarak ligde Samsunspor'u 4-2 yenen ve Şampiyonlar Ligi'nde de evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Sarı Kırmızlılar, Çağdaş Atan'ın ekibini yenip ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
RAMS Başakşehir ise ligdeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşısında aldı.
Öte yandan maçın ilk 11'i de belli oldu;
Galatasaray: Muslera, Abdulkerim, Sanchez, Boey, Kazımcan, Oliviera, Torreira, Barış Alper, Ziyech, Tete, Icardi
Başakşehir: Volkan Babacan, Lima, Duarte, Ba, Dubois, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek