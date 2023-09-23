Galatasaray'a rotasyon değil aksiyon gerek. Okan Buruk'un aldığı riski Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, Galatasaray'ın Başakşehir karşısında aldığı galibiyeti yazdı.

Galatasaray'a rotasyon değil aksiyon gerek. Okan Buruk'un aldığı riski Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- YENİÇAĞ

Galatasaray Başakşehir karşısında 5 önemli futbolcusuna ilk onbirde yer vermedi.
Rotasyon dediler.
Gerçi Okan Buruk değil dedi ama bu tercihi Galatasaray adına risk oldu.
Maçı 2-1 kazandılar kazanmasına da, çok zorlandılar.
Takımda bu sezon aksiyon adına bir gerileme var.
Eskiden Galatasaray'ın her maçı aksiyon doluydu.
Her dakikasında bitmek bilmeyen bir baskı, markaj, şut, gol vardı.
Oynayan futbolcu da, izleyen futbolsever de zevk alırdı.
Ya şimdi.
Acaba geniş kadronun getirdiği bir sorun mu bu?
Özellikle maçın ilk devresi sergilenen futbol belki de geçen sezon dahil Galatasaray'ın en kötü, en kısır oyunlarından biriydi.
Rakibine üstünlüğünü kabul ettirecek bir baskı oluşturamadı.
Orta sahada güçsüz, kanatlarda etkisiz, hucümda sessizdi.
Özellikle sol kanat sıfırdı.
Çok pas hatası yaptı, kopuk, dağınık bir görüntü verdi.
İcardi'yi rakip ceza alanında topla buluşturamadı.
O eski üretkenliğini unutmuş gibiydi.
Düşünebiliyor musunuz, Böylesine kaliteli bir kadroya sahip olan Galatasaray'ın 4 maçta sadece 3 puan toplamış Başakşehir'e karşı ilk 45 dakikada tek isabetli şutu var.
O da Hakim Zyech'in kişisel becerisi ve kalitesiyle attığı gol.
Bir de Sergio'nun direkten dönen kafası.
İlk devrede bu iki pozisyonu çıkarın, gerisi fiyasko.
Avrupa'da başarı hedefleyen bu takıma yakışmayan bir tablo bu.
Neyse ki, Okan Buruk ikinci yarıya iki Kerem'i alarak başladı.
Özellikle Kerem Aktürkoğlu ofansif özelliklerini konuşturunca, diğer futbolcular da ona ayak uydurdu ve Galatasaray biraz olsun Galatasaray gibi oynamaya başladı.
Bu silkiniş 50'nci dakikada ikinci golü getirdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun kazandırdığı penaltıyı İcardi ağlara göndemekte zorlanmadı.
Ama dedik ya, Galatasaray eski sürekliliğinden çok uzak.
Oyunda bir devamlılık sağlayamıyor.
Saman alevi gibi biraz yanıp, sonra sönüyor.
Durum böyle olunca rakibin eli de elbette armut toplamayacak.
Başakşehir de toplamadı.
Galatasaray'ın üstüne gitmeye başladı ve Dubois'un 64'de attığı golle umutlandı.
Kalan dakikalarda Başakşehir daha etkili görüntü verse de maç Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Ancak bu galibiyet gelecek adına endişeleri önleyemedi.

İlgili Haberler
Galatasaray seri yakaladı. Başakşehir'i mağlup etti
Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu
Milli Takımı bekleyen büyük tehlike. Federasyonu kim yönetiyor? Sedat Kaya yazdı
Kopenhag Galatasaray'ı deniz tüccarı gibi vurdu. Hikayesini Sedat Kaya açıkladı
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva