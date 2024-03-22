Galatasaray'ın efsaneleri yıllar sonra aynı karede

Galatasaray’ın unutulmaz oyuncuları Bülent Korkmaz, Ümit Davala ve Hasan Şaş, 2000 yılında elde edilen UEFA Kupası zaferini 24 yıl sonra yine kutladılar. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen iftar yemeğinde, UEFA Avrupa Ligi sponsoru Enterprise tarafından getirilen kupa sergilendi. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan Galatasaray takımının parçası olan üçlü, etkinliğe katılanlar arasındaydı. Kupayı 24 yıl sonra tekrar ellerine almanın mutluluğunu yaşayan eski futbolcular, basına duygularını paylaştılar.

Bülent Korkmaz, “Görünen o ki bazı eksiklikler var” dedi ve bir Türk takımının ilk kez Avrupa’da kupa kazanmasının kendilerine nasip olduğunu belirtti. Kupayı kazanmanın onur verici olduğunu söyleyen Korkmaz, “Bu kupa hâlâ Türkiye’ye gelmedi, bu da üzücü bir durum. 24 yıl içinde UEFA Kupası gelmediyse, demek ki eksik olan şeyler var. Biz doğru işler yapmışız. Çok zorluklar yaşadık, fedakarlıklar yaptık. Ardı ardına gelen dört şampiyonluktan sonra bu kupayı kazanmak bizim için bir kısmet oldu. Hâlâ çok mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz. Sokakta hâlâ bu sevgi ve saygıyı hissediyoruz.” şeklinde konuştu.

Hasan Şaş, Arsenal ile oynanan UEFA Kupası finalini hatırlatarak, “Kupaya ilk defa bu kadar yaklaştım. Maç öncesinde kupa böyle duruyordu. Ya yasal yoldan alacaktık ya da kaçırıp götürecektik, yasal yoldan aldık. Bülent abinin omzu çıktı, maçın sonuna kadar o şekilde oynadı. Ben ‘Eğer kupayı kazanırsak Bülent abi kupayı tutamayacak.’ diye düşündüm. Maç bittiğinde, 15 kiloluk kupayı yine Bülent abi kaldırdı, biz de ondan almaya çalıştık. İlk defa bu kadar yaklaştım.” dedi.

Ümit Davala ise kupa töreninden sonra yaşananları anlatarak, “Ben kupa töreninden bir saat sonra kupayı kaldırabildim. Bülent abi öndeydi, biz arkasından koşuyorduk. Taffarel o topu kurtardığında ‘Artık kupa bizim.’ dedim. Normalde böyle bir kurtarış olmaz. Ama o kurtarıştan sonra insan kupaya daha da yakın hissediyor. Penaltı atışları sırasında takımda kimse heyecanlanmadı. Antrenmanlarda penaltı çalışmamıştık. Kaleci Seaman da hazırlıksızdı, onlar da çalışmamış olmalı. Biz 3. turdan başladık kupaya. Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü 1. turdan başlamış, elenmişlerdi. Biz Şampiyonlar Ligi’nden gelmiştik ve namağlup olarak kupayı kazandık.” ifadelerini kullandı.