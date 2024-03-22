Dursun Özbek telefona sarıldı Mehmet Büyükekşi'ye rest çekti. Ne söylediği ortaya çıktı

Aytunç Akın
Dursun Özbek telefona sarıldı Mehmet Büyükekşi'ye rest çekti. Ne söylediği ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki olaylı maçın yankıları devam ederken, diğer taraftan da Süper Kupa maçının ertelenmesi konusunda tartışma başladı.

Fenerbahçe; Union Saint Gilloise engelini geçip UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Yapılan kura çekimiyle Sarı-Lacivertlile, Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Çeyrek final ilk maçı 11 Nisan'da Yunanistan'da, rövanş 18 Nisan'da Kadıköy'de.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; yoğun maç trafiğini göz önünde bulundurup, ülke puanı açısında da büyük önem taşıyan Olympiakos karşılaşması öncesi 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynayacakları Süper Kupa karşılaşmasının ertelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Yunanistan Futbol Federasyonu; Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos'un, 14 Nisan'daki PAOK karşılaşmasını ileri bir tarihe kaydırmıştı.

Galatasaray cephesi ilk etapta bu öneriye sıcak baktı. Başkan Dursun Özbek, “Süper Kupa kararı Türkiye Futbol Federasyonu’nun yetkisindedir. Türk futbolunun yararına olacak her kararın arkasında Galatasaray olarak duracağız” şeklinde olumlu bir yanıt verdi.

Ancak olaylı Trabzonspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Ligden çekiliriz" restiyle camianın ileri gelenleri tarafından baskı gören Özbek, tutumunu değiştirdi.

Galatasaray Başkanı, camianın sesine kulak vererek, Divan Kurulu toplantısında “7 Nisan’da Şanlıurfa’da Süper Kupa maçımız var” diyerek maçın ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Özbek’in TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayıp, "Bize sakın Süper Kupa’nın ertelenmesi yönünde bir taleple gelmeyin" dediği öğrenildi.

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