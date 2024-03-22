Dünya yıldızı toplu tecavüzden tutuklandı. Süper Lig'de de forma giymişti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ve Başakşehir'de oynayan dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Robinho, İtalya’da genç bir kadına karşı işlediği toplu cinsel saldırı nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Robinho’nun cezasını anavatanında çekmesine karar verildi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin bu yöndeki kararı, Santos Federal Mahkemesi’ne iletildi ve Robinho için tutuklama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından eski futbolcu evinde yakalanarak Federal Polis Merkezi’ne götürüldü ve tutuklandı.

Robinho’nun avukatları, müvekkillerinin temyiz süreci boyunca serbest bırakılması talebinde bulundu, ancak bu talep reddedildi.

NE OLMUŞTU?

Robinho; 2013 yılında Milan'da oynarken Milano’daki bir gece kulübünde genç bir kadına karşı toplu tecavüz suçlamasıyla 2017 yılında 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İtalya Adalet Bakanlığı, cezanın onaylanmasının ardından 2022 yılında Robinho’nun Brezilya’ya iadesini talep etmiş, ancak bu talep Brezilya hükümeti tarafından reddedilmişti.

İtalyan yetkililer daha sonra, cezanın Brezilya’da infaz edilmesi için Brezilya Yüksek Adalet Divanı ile iletişime geçti.

Robinho, geçtiğimiz yıl pasaportunu teslim etmiş ve yurtdışına çıkışı yasaklanmıştı.

Eski futbolcu, ilişkinin karşılıklı rızaya dayandığını iddia ederek suçlamaları reddediyor.