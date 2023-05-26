Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim geri dönüyor

Bir süredir görev yapmayan ve ailesi birlikte zaman geçiren Fatih Terim ailesinin desteğiyle eski takımının başına geçmeye hazırlanıyor.

İtalya'da Serie A takımlarından Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nde final maçını kaybetmesi durumunda Vincenzo Italiano ile vedalaşacak. Vincenzo Italiano ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük koltuğu için en büyük adayın Fatih Terim olduğu ortaya çıktı.

Medyatava'nın haberine göre hem Fatih Terim hem de ailesi yeniden İtalya'ya dönmek için yeşil ışık yaktı.

İtalyan ekibinden 2+1 yıllık sözleşme isteyen deneyimli teknik direktöre, Asya kıtasından da bazı takımlar da teklif götürdü.

Ancak Terim'in şu an için Fiorentina'nın teklifine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.