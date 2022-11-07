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Didier Drogba Müslüman oldu

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, İslamiyet'i seçti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 22:43
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Galatasaray'ın eski yıldız oyuncusu Didier Drogba Müslüman oldu

Didier Drogba Müslüman oldu
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Dünyaca ünlü emekli futbolcu Didier Drogba Müslüman oldu. Ünlü vaiz Dr. Muhammed Salah'ın sosyal medya hesabından duyurduğu bu gelişme oldukça konuşuldu.

DIDIER DROGBA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMUŞTU

Dünya futbol tarihine geçen Fildişi Sahilli futbolcu kazandığı başarılarla adından bir hayli söz ettirmişti. Ülkemizde de Galatasaray forması da giyen emekli futbolcu, kısa sürede tüm sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanmayı başarmıştı.

İŞTE DROGBA'NIN MÜSLÜMAN OLDUĞU ANLAR

Dr. Muhammed Salah'ın kişisel Facebook hesabından duyurduğu haberde, Fildişi Sahilli emekli futbol yıldızının dua ettiği görülüyor.

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