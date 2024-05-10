Fenerbahçe nefes bile alamayacak

Fenerbahçe'nin ligi ikinci bitirmesi Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlaması anlamına gelecek. 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ön eleme tur kuraları 19 Temmuz'da çekilecek.
İLK MAÇ 23 YADA 24 TEMMUZ’DA
İlk maç 23-24 Temmuz'da oynanacak. Rövanşı ise bir hafta sonra oynanacak.
2'nci ön eleme turunda Fenerbahçe'nin olası rakipleri:
Avusturya 2. Sturm Graz
Sırbistan 2. Partizan
İsviçre 2. Lugano ya da Servette
Ukrayna 2. Shakhtar ya da Dinamo Kiev
Çekya 2. Sparta Prag ya da Slavia Prag
Fenerbahçe tur geçer ve 3'üncü ön eleme turunua kalırsa olası rakipler:
Fransa 4'üncüsü
Hollanda 3'üncüsü
Portekiz'den Benfica
Belçika 2'ncisi
İskoçya 2'ncisi
TATİL YAPAMAYACAKLAR...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 23-24 Temmuz tarihinde hazır olmak için Haziran'ın son haftasında kampa girmek zorunda kalacak. Bu da 11 Haziran'da başlayacak Euro 2024 yüzünden tatil yapamayacak futbolcuların, turnuvadan sonra dinlemeden kampa katılmaları anlamına gelecek.
Fenerbahçe'nin Euro 2024'te forma giymesi -şu anda kadrosunda olan- muhtemel oyuncuları:
Livakovic
Çağlar
Ferdi
Mert Müldür
İsmail Yüksek
Szymanski
Dusan Tadic
Cengiz Ünder
İrfan Can
Batshuayi