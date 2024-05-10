Fenerbahçe nefes bile alamayacak

Fenerbahçe'nin ligi ikinci bitirmesi Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlaması anlamına gelecek. 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ön eleme tur kuraları 19 Temmuz'da çekilecek.

İLK MAÇ 23 YADA 24 TEMMUZ’DA

İlk maç 23-24 Temmuz'da oynanacak. Rövanşı ise bir hafta sonra oynanacak.

2'nci ön eleme turunda Fenerbahçe'nin olası rakipleri:

Avusturya 2. Sturm Graz

Sırbistan 2. Partizan

İsviçre 2. Lugano ya da Servette

Ukrayna 2. Shakhtar ya da Dinamo Kiev

Çekya 2. Sparta Prag ya da Slavia Prag

Fenerbahçe tur geçer ve 3'üncü ön eleme turunua kalırsa olası rakipler:

Fransa 4'üncüsü

Hollanda 3'üncüsü

Portekiz'den Benfica

Belçika 2'ncisi

İskoçya 2'ncisi

TATİL YAPAMAYACAKLAR...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 23-24 Temmuz tarihinde hazır olmak için Haziran'ın son haftasında kampa girmek zorunda kalacak. Bu da 11 Haziran'da başlayacak Euro 2024 yüzünden tatil yapamayacak futbolcuların, turnuvadan sonra dinlemeden kampa katılmaları anlamına gelecek.

Fenerbahçe'nin Euro 2024'te forma giymesi -şu anda kadrosunda olan- muhtemel oyuncuları:

Livakovic

Çağlar

Ferdi

Mert Müldür

İsmail Yüksek

Szymanski

Dusan Tadic

Cengiz Ünder

İrfan Can

Batshuayi