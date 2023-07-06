Galatasaray'ın gözü PSG'nin yıldızlarında. Yönetim harekete geçti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına hızla sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin yöneticileri, PSG'nin üç yıldızına gözünü dikti.

Fransız basınındaki haberlere göre; Galatasaray, PSG'den Juan Bernat, Leandro Paredes ve Mauro Icardi ile ilgileniyor. Galatasaraylı yöneticilerin, A takım direktör yardımcısı Antero Henrique ile oyuncular için görüştüğü öne sürüldü.

Mauro Icardi için şartları zorlayan Sarı Kırmızılılar, Leandro Paredes ve Juan Bernat ile anlaşmanın yollarını arıyor. Geçen sezon Arjantinli orta saha oyuncusu Paredes, Juventus'a kiralanırken, Juan Bernat sol kanatta Nuno Mendes ile forma rekabeti veriyordu.