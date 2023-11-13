Galatasaray'ın ilacı milli ara. Yönetim ve teknik ekip harekete geçti

Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olmasının ardından yönetim ve teknik ekip, milli aranın gelmesiyle çalışmalarına başladı.

Galatasaray'ın ilacı milli ara. Yönetim ve teknik ekip harekete geçti

Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 4 puanla gruptan çıkma şansını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar içeride Manchester United ile deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.

Galatasaray ise ligde tarihinin en iyi başlangıcını yaparak 31 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, milli arayı ilaç gibi kullanacak.

Haftalardır iğne tedavisi olan Mauro Icardi dinlendirilecek.

Arjantinli yıldız fiziksel olarak yüzde 100 hazır hale getirilecek.

İki hafta sürecek milli maç arasında Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'nın da iyileşmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda futbolcular 4 gün izin yapacak.

Bu sayede oyuncuların hem fiziksel hem mental açıdan rahatlaması sağlanacak.

Yönetim, Manchester United maçı öncesi birikmiş alacakları ödeyecek ve ödeme sorununu halledecek.

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