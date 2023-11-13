Dünyaca ünlü fenomen Lia Lewis Gribius'in Galatasaray formasıyla yaptığı şov ortalığı yıktı

Sosyal medyada Freestyle şovlarıyla herkesçe tanınan ünlü fenomen, Lia Lewis Gribius, yaptığı paylaşımla Türk futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Yaptığı paylaşımla Galatasaray forması giyerek topla hünerlerini sergileyen Lia Lewis Gribius, takipçilerinden alkış aldı.

FREESTYLE ŞOVLARINA NASIL BAŞLADI?

Londralı fenomen aslında ilk olarak 3 yıl önce 21 yaşındayken futbol topunu sanatına kattı.

Gribius ilk olarak dans dünyasına girmek istedi fakat daha sonrasında futbol onun yeni tutkusu oldu. Yetenekli isim başlangıçta futbol topuyla oldukça sınırlı hareketler yapıyordu.

Sadece iki yıl sonra, Gribius topla mükemmel kontrol uyumuna ulaşırken artık istediği her hareketi yapabiliyor. İngiliz şovmen, 2021'de ise Freestyle Dünya Şampiyonu ünvanını kazanmıştı.