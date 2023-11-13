Dünyaca ünlü fenomen Lia Lewis Gribius'in Galatasaray formasıyla yaptığı şov ortalığı yıktı

Freestyle şovlarıyla sosyal medyada tanınan Lia Lewis Gribius, Galatasaray formasıyla yaptığı şov ile sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü fenomen Lia Lewis Gribius'in Galatasaray formasıyla yaptığı şov ortalığı yıktı

Sosyal medyada Freestyle şovlarıyla herkesçe tanınan ünlü fenomen, Lia Lewis Gribius, yaptığı paylaşımla Türk futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Yaptığı paylaşımla Galatasaray forması giyerek topla hünerlerini sergileyen Lia Lewis Gribius, takipçilerinden alkış aldı.

FREESTYLE ŞOVLARINA NASIL BAŞLADI?
Londralı fenomen aslında ilk olarak 3 yıl önce 21 yaşındayken futbol topunu sanatına kattı.
Gribius ilk olarak dans dünyasına girmek istedi fakat daha sonrasında futbol onun yeni tutkusu oldu. Yetenekli isim başlangıçta futbol topuyla oldukça sınırlı hareketler yapıyordu.
Sadece iki yıl sonra, Gribius topla mükemmel kontrol uyumuna ulaşırken artık istediği her hareketi yapabiliyor. İngiliz şovmen, 2021'de ise Freestyle Dünya Şampiyonu ünvanını kazanmıştı.

İlgili Haberler
Galatasaray'ın ilacı milli ara. Yönetim ve teknik ekip harekete geçti
En pahalı futbolcular listesini Fenerbahçe ve Galatasaray işgal etti!
Galatasaray UEFA şikayeti için Ali Koç'tan yardım isteyecek
Tanju Çolak Galatasaray'da kapris yapan oyuncuyu açıkladı: Hiçbir çaba göremedim
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Son Haberler
Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Gündem
Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Aydın’ı peş peşe şimşekler aydınlattı Gündem
Aydın’ı peş peşe şimşekler aydınlattı
Görkem ne demek? Görkem isminin anlamı nedir? Gündem
Görkem ne demek? Görkem isminin anlamı nedir?
Kasım indirimi sonrası Renault Megane fiyatları açıklandı OTOMOTİV
Kasım indirimi sonrası Renault Megane fiyatları açıklandı
Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı belli oldu Spor
Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı belli oldu
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti kuruluyor Dünya
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti kuruluyor
Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı Gündem
Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı