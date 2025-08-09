Galatasaray'ın kalede artık tek hedefi var!

Kaynak: Haber Merkezi
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da liste oldukça kabarıktı. Bu doğrultuda birçok isim ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların, artık tek bir isim üzerinde durduğu kaydedildi.

Galatasaray'da Osimhen transferinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kaleci transferine çevrildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bir numaralı adayını belirledi.

GALATASARAY'DA ARTIK TEK HEDEF EDERSON

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray'da kaleci transferinde ilk tercih Manchester City'den Ederson. Transfer için görüşmeler devam ediyor.

Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların Brezilyalı file bekçisinin transferi için diğer kaleci adayları ile olan görüşmeleri askıya aldığı belirtildi. Öte yandan Pedulla, bir taraftarın sosyal medyadan kendisine yönelttiği 'Manchester City, Ederson için ne kadar istiyor?' sorusuna 'Galatasaray tarafından 5-6 milyon euro teklif ediliyor, Manchester City ise şu anda daha fazlasını istiyor.' şeklinde cevap verdi.

