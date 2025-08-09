Trabzonspor'a Arjantinli 10 numara!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni hedefi ortaya çıktı. Bordo-mavililer, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli 10 numara Emiliano Buendia'yı transfer listesine aldı. Karadeniz devinin teknik direktörü Fatih Tekke'nin, tecrübeli oyuncunun kadroya katılmasını istediği öğrenildi.

KİRALAMA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

10 numara pozisyonunda görev yapan Buendia, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Bayer Leverkusen'e kiralanan Arjantinli futbolcu, Alman ekibinde 14 resmi maça çıkarken 2 gol kaydetti. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.72 boyundaki yıldızın şu an market değeri 15 milyon euro. Bordo-mavililerin, futbolcuyu ilk etapta kiralamak istediği ve bunun için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Buendia, Arjantin Milli Takımı formasını şu ana dek bir kez giydi.

