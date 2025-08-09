Trabzonspor'a Arjantinli 10 numara!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'a Arjantinli 10 numara!

10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor gündemine yeni bir ismi aldı. Karadeniz ekibi, Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia'yı kadrosuna katmak istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni hedefi ortaya çıktı. Bordo-mavililer, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli 10 numara Emiliano Buendia'yı transfer listesine aldı. Karadeniz devinin teknik direktörü Fatih Tekke'nin, tecrübeli oyuncunun kadroya katılmasını istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından sert açıklama!Fenerbahçe'den Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından sert açıklama!

n.jpeg

Fenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakamFenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakam

KİRALAMA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

10 numara pozisyonunda görev yapan Buendia, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Bayer Leverkusen'e kiralanan Arjantinli futbolcu, Alman ekibinde 14 resmi maça çıkarken 2 gol kaydetti. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.72 boyundaki yıldızın şu an market değeri 15 milyon euro. Bordo-mavililerin, futbolcuyu ilk etapta kiralamak istediği ve bunun için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Buendia, Arjantin Milli Takımı formasını şu ana dek bir kez giydi.

Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtuMarco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu

Wilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustuWilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustu

Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!

Son Haberler
Bavulundan binlerce uyuşturucu hap çıktı: Savunması yok artık dedirtti
Bavulundan binlerce uyuşturucu hap çıktı: Savunması yok artık dedirtti
Ünlü iş insanı Cem Kurt hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Cem Kurt hayatını kaybetti
Polis bölgeyi ablukaya aldı! Araçlar didik didik arandı
Polis bölgeyi ablukaya aldı! Araçlar didik didik arandı
Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdular
Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdular
Başkentte yürekleri ısıtan görüntü
Başkentte yürekleri ısıtan görüntü